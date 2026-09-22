Neamț. Săptămâna Prevenirii Criminalității. Ziua 2: atenție la înșelăciunile din mediul online!

În urma unor cazuri în care mai mulți cetățeni români au căzut pradă înșelăciunilor făcute de escrocii din mediul online, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin intermediul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, organizează astăzi, la nivel de județ, o acțiune de informare pentru cetățeni, astfel încât aceștia să poată evita furtul identității, al datelor și al banilor.

Polițiștii atrag atenția asupra a 2 tipuri de înșelătorii la care recurg infractorii, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, printr-un comunicat:

Spoofing-ul:

Cetățenii primesc un apel telefonic în care interlocutorul minte și spune că este ori polițist, reprezentant al unei bănci sau al unei alte instituții. Apoi, spune în continuare că există o problemă cu contul bancar al victimei

În acest caz, numărul afișat pe telefonul cetățenilor poate fi falsificat de către infractori, în așa fel încât poate părea că provine de la un număr legitim.

Scopul lor este să le câștige încrederea victimelor, ca mai apoi, ele să divulge date confidențiale sau să facă plăți bancare.

Metoda prin care victimelor li se promite un profit garantat:

Cetățenii văd pe platformele online niște promovări pentru anumite investiții în: acțiuni, criptomonede, alte instrumente financiare

Li se promit câștiguri rapide și profituri garantate

Ca ulterior să li se ceară să facă transferuri de bani sau să le ofere escrocilor acces la conturile bancare

Pentru a evita aceste fraude, polițiștii le recomandă cetățenilor: