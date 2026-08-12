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Neamț. Sancțiuni de peste 640.000 lei pentru munca la negru

de Sofronia Gabi

Sinteza activității Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț relevă faptul că pe parcursul lunii trecute au fost efectuate verificări, iar neregulile au fost sancționate cu amenzi și avertismente. Cele mai multe au fost aplicate pentru munca fără forme legale, sancțiunile pecuniare depășind 640.000 lei. În luna iulie, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 113 controale în domeniul relațiilor de muncă. La final au fost dispuse 90 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 58 de sancțiuni contravenționale, din care 40 amenzi care au totalizat 641.000 lei și 18 avertismente.

La 8 angajatori au fost identificate 14 persoane care prestau muncă nedeclarată. Domeniile de activitate unde au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată sunt: construcții, tăierea și rindeluirea lemnului, turism, industria alimentară, restaurante și  creșterea animalelor”, conform Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț.

În ce privește activitatea în domeniul sănătății și securității în muncă în iulie au avut loc 58 de controale, iar la 21 de angajatori au fost găsite nereguli care s-au soldat cu amenzi care au însumat 48.000 lei și 14 avertismente contravenționale. La ITM Neamț au fost comunicate 27 evenimente de muncă. Cele mai multe au avut drept cauză accidente rutiere și utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă. Din păcate două dintre accidente s-au soldat cu decesul lucrătorilor.

Cumulat pe cele două domenii luna trecută au avut loc 171 de controale în urma cărora s-au dispus 113 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. „Un număr de 56 angajatori și 16 persoane fizice au fost sancționate cu 83 sancțiuni contravenționale, din care 51 amenzi în cuantum de 689.000 lei și 32 avertismente”, mai arată sursa citată.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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