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Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au desfășurat, în cursul zilei de miercuri, 18 noiembrie 2026, pe raza comunelor Valea Ursului, Oniceni și Bozieni, niște activități „pentru prevenirea și combaterea transportului, tăierea și comercializarea materialului lemnos și nelemnos”, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

În cadrul acestora, organele competente au legitimat 26 de persoane, au verificat 20 de autovehicule și au aplicat 4 sancțiuni contravenționale, „în temeiul Lg 61/1991 R, în valoare de 4.000 de lei”.

De asemenea, în aceeași zi, aceștia au prins în flagrant un bărbat în vârstă de 40 de ani, în timp ce fura 2 arbori dintr-o parcelă care aparține Cantonului Silvic Valea Ursului.

În urma acestor fapte, s-a întocmit un dosar penal, „în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt de arbori”.

Foto ilustrativă