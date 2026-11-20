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În cursul zilei de joi, 19 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman, Secțiilor de Poliție Rurale: Săbăoani, Sagna, Români, Ion Creangă și Dulcești, respectiv de la Serviciul de Ordine Publică, Biroul de Siguranță Școlară, împreună cu luptătorii SAS Neamț, jandarmii din cadrul IJJ Neamț și Poliția Locală au desfășurat mai multe acțiuni, cu scopul de a preveni și de a combate infracțiunile cu violență – în special cele stradale – de a identifica persoanele urmărite, „în zona unităților de învățământ”, de a combate consumul de droguri și de a menține ordinea și liniștea publică.

Aceștia au legitimat 374 de persoane, au verificat 244 de autoturisme și 26 de societăți comerciale, au aplicat „50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 19.000 lei”, dintre care, cele mai multe au fost „pentru nerespectarea regimului rutier”, au scos din trafic 2 conducători auto, au retras 7 certificate de înmatriculare, au testat alcoolscopic 65 de persoane și au desfășurat „activități de prevenire în 3 unități de învățământ, din Roman”.

Concret, la nivel de infracțiuni descoperite, se remarcă cea în care a fost implicat un bărbat de 49 de ani, din Roman. El se afla într-un bar și avea asupra lui mai multe obiecte periculoase: „o macetă, o sabie, un cuțit metalic tip baionetă, un obiect tăietor, un spray iritant-lacrimogen, și o armă neletală”. A fost întocmit un „dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”.

Un alt bar din Roman a fost scena unui alt flagrant, agenții de poliție surprinzând un tânăr de 26 de ani din Bozieni, care avea asupra lui „un ambalaj de plastic transparent, în care se afla o substanță vegetală, cu aspect și miros specific”. Acesta a fost condus la sediul Poliției municipiului Roman, unde a fost amprentat și fotografiat. Ulterior au fost întocmite și documentele de constatare.