Neamț. ROADPOL Safety Days: 330 de sancțiuni aplicate și 28 de permise reținute

Poliția Rutieră a aplicat 330 de sancțiuni contravenționale, în perioada 16-22 septembrie 2026, pentru abateri înregistrate pe durata desfășurării proiectului european Safety Days, organizată de către Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin intermediul unui comunicat.

În această perioadă, peste 150 de polițiști rutieri au informat toate categoriile de participanți la trafic despre riscurile nerespectării regulilor de circulație, cu scopul de a reduce accidentele rutiere, respectiv consecințele acestora.

Agenții au constatat că pe lângă cei 28 de conducători auto cărora li s-au reținut permisele, alții au săvârșit și alte abateri. Spre exemplu, 135 nu purtau centura de siguranță, 17 foloseau telefonul mobil la volan, 4 au depășit neregulamentar, 7 nu au acordat prioritate pietonilor. Printre sancțiuni, s-au numărat de asemenea, inclusiv 69 de abateri ale bicicliștilor, 87 ale pietonilor.

În privința consumului de alcool, polițiștii au aplicat 11 contravenții și au prins în flagrant 5 conducători auto care au avut ulterior rezultate pozitive la etilotest.