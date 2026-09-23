Sursă foto: Inspectoratul de Poliție Județean Neamț
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Neamț. ROADPOL Safety Days: 330 de sancțiuni aplicate și 28 de permise reținute

de Ioana Mărcuțianu

Poliția Rutieră a aplicat 330 de sancțiuni contravenționale, în perioada 16-22 septembrie 2026, pentru abateri înregistrate pe durata desfășurării proiectului european Safety Days, organizată de către Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere, informează Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin intermediul unui comunicat.

Sursă foto: Inspectoratul de Poliție Județean Neamț

În această perioadă, peste 150 de polițiști rutieri au informat toate categoriile de participanți la trafic despre riscurile nerespectării regulilor de circulație, cu scopul de a reduce accidentele rutiere, respectiv consecințele acestora.

Agenții au constatat că pe lângă cei 28 de conducători auto cărora li s-au reținut permisele, alții au săvârșit și alte abateri. Spre exemplu, 135 nu purtau centura de siguranță, 17 foloseau telefonul mobil la volan, 4 au depășit neregulamentar, 7 nu au acordat prioritate pietonilor. Printre sancțiuni, s-au numărat de asemenea, inclusiv 69 de abateri ale bicicliștilor, 87 ale pietonilor.

În privința consumului de alcool, polițiștii au aplicat 11 contravenții și au prins în flagrant 5 conducători auto care au avut ulterior rezultate pozitive la etilotest.

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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