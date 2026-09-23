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Neamț. Reținut pentru că a încălcat condițiile controlului judiciar și și-a amenințat mama

de Sofronia Gabi

Un bărbat de 38 de ani, din localitatea Grumăzești, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a amenințat mama. S-a întâmplat pe 22 septembrie când suspectul a încălcat condițiile controlului judiciar și a agresat victima verbal și fizic. „La data de 22 septembrie a.c., ora 14.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Grumăzești au fost sesizați cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orelor 14.00, un bărbat de 38 de ani, ar fi încălcat măsurile dispuse de către procuror cu privire la controlul judiciar, în sensul că s-ar fi apropiat de mama sa, o femeie în vârstă de 75 de ani, din Grumăzești și ar fi amenințat-o cu acte de violență”, conform IPJ Neamț.

Cercetările au stabilit că în acea zi acuzatul a mers la un magazin din localitatea menționată unde întâmplător s-a întâlnit cu mama sa. Fiind sub influența băuturilor alcoolice a amenințat-o cu violențe și cu incendierea locuinței, timp în care a bruscat-o, dar fără a-i produce leziuni fizice. „A fost întocmit formular de evaluare a riscului, rezultatul fiind pozitiv, sens în care a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada de 5 zile. Totodată a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și violență în familie, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore”, mai arată sursa citată.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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