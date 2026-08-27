Bărbat reținut pentru distrugere și încălcarea ordinului de protecție
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Neamț: Reținut după ce și-ar fi agresat și amenințat concubina

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Dulcești, a fost reținut după ce ar fi agresat-o și amenințat-o pe concubina sa, în perioada 8-25 august. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați, pe data de 26 august, prin plângere, de către o femeie de 40 de ani, care a reclamat că bărbatul, pe fondul consumului de alcool și al geloziei, ar fi lovit-o în repetate rânduri și ar fi amenințat-o, provocându-i leziuni.

Bărbat reținut pentru distrugere și încălcarea ordinului de protecțiePotrivit IPJ Neamț: „bărbatul i-ar fi distrus mai multe bunuri, în valoare totală de 2.100 lei și i-ar fi sustras o cartelă SIM, iar în perioada anterior menționată, ar fi refuzat să părăsească de mai multe ori domiciliul concubinei sale, la cererea îndreptățită a acesteia”. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit că există un risc iminent pentru victimă și au emis un ordin de protecție provizoriu.
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, amenințare, distrugere, violare de domiciliu și furt. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă.

Denisa POPA

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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