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Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Petrodava” al județului Neamț a avut o surpriză în timpul unei ședințe de pregătire de specialitate în teren, desfășurată marți, 24 noiembrie, în pădurea Unghi din comuna Dragomirești.

Într-un comunicat al instituției s-a indicat faptul că pirotehnicienii au găsit mai multe relicve care provin din cel de-al Doilea Război Mondial: „un proiectil perforant de calibru 75 mm, un proiectil exploziv de calibru 47 mm, o bombă de aruncător de calibru 60 mm și două grenade de mână defensive”.

Acestea au fost preluate de specialiștii care le-au transportat, în siguranță, „într-un depozit special amenajat”, unde vor sta înmagazinate, până când vor fi distruse.

Ioana Mărcuțianu