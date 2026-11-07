Neamț. RELEU pe DN 2- 7 filtre antidrog/antialcool: 81 de sancțiuni, din care 22 pentru viteză!

Echipaje ale Serviciului Rutier Neamț și ale biroului similar din cadrul Poliției Municipiului Roman au efectuat o acțiune de tip RELEU pe Drumul Național (DN) 2, în special în zona Romanului, vineri, 6 noiembrie, în intervalul orar 13:00–17:00. Pe parcursul acesteia au fost realizate șapte filtre rutiere prin care au fost efectuate peste 40 de testări antidrog și antialcool.

„Acțiunea s-a desfășurat în sistem RELEU, cu participarea structurilor de poliție rutieră din toate cele 8 județe traversate de DN 2, fiind vizate principalele abateri de la regimul circulației rutiere.

Au fost instituite 7 filtre pe tronsoanele cu risc rutier ridicat, fiind efectuate peste 40 de testări în privința consumului de alcool sau droguri.

La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului Rutier Neamț și Biroului Rutier Roman.

Pentru abaterile contravenționale constatate au fost aplicate 81 de sancțiuni, cele mai multe (22) dintre acestea pentru depășirea limitei legale de viteză, fiind retrase 5 certificate de înmatriculare și reținut un permis de conducere.

Totodată, în ceea ce privește infracțiunile rutiere, polițiștii nu au constatat fapte de natură penală.

În timpul desfășurării acțiunii a fost înregistrat un eveniment rutier, pe sectorul de drum supus atenției polițiștilor.

La acțiune au participat și reprezentanți din cadrul Registrului Auto Român și I.S.C.T.R. Neamț, fiind efectuate verificări din punct de vedere tehnic cu privire la 10 vehicule”, a precizat agent principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

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Angela Croitoru

Imagini oferite de IPJ Neamț