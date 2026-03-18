Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Neamț. Razie în trafic în zona trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere

de Sofronia Gabi

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț anunță o acțiune în trafic care va avea loc pe 18 martie în zona trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere, semnale acustice sau luminoase. „Activitățile au ca scop conștientizarea participanților la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă regulile de circulație în apropierea liniilor ferate. Polițiștii verifică modul în care conducătorii auto respectă obligația de a opri și de a se asigura înainte de traversarea căii ferate, acolo unde nu există bariere sau semnale luminoase și acustice”, conform IPJ Neamț.

Conform datelor oficiale pe parcursul anului trecut, în județul Neamț a avut loc un singur accident rutier, produs pe fondul nerespectării regulilor la trecerile la nivel cu calea ferată fără bariere. Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, polițiștii recomandă reducerea vitezei la apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată. Opriți în dreptul indicatorului „Oprire” sau înainte de linia ferată, chiar dacă nu observați trenul și asigurați-vă temeinic în ambele direcții înainte de traversare. Nu traversați calea ferată dacă există semnale acustice sau luminoase în funcțiune și nu vă angajați în traversare dacă traficul din față nu permite eliberarea rapidă a zonei. Respectați semnalele polițiștilor rutieri aflați în teren. Oamenii legii de la rutier vor continua astfel de acțiuni și în perioada următoare.

FOTO IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Articolul următor
Ultima ora

Sănătate Neamţ

ADMINISTRAȚIE

INFRACȚIONAL

SOCIAL

Social Neamț

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale