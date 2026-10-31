Neamț. Razie în trafic – cinci șoferi au fost depistați sub influența alcoolului

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost în trafic în noaptea de 30 spre 31 octombrie când a avut loc o acțiune pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Activitățile de control s-au desfășurat în intervalul orar 20:00 – 04:00, fiind vizați conducătorii auto care ar fi putut pune în pericol siguranța traficului rutier prin încălcarea prevederilor legale.

„În cadrul acțiunii, au fost depistați 5 conducători auto cu rezultate pozitive la testarea pentru alcool, dintre care 3 au înregistrat valori de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar 2 au înregistrat valori de peste 0,40 mg/l. În ceea ce privește testarea pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, nu au fost înregistrate rezultate pozitive”, anunță IPJ Neamț.

Polițiștii au constatat 3 infracțiuni la regimul rutier, respectiv una de refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și două infracțiuni de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Polițiștii rutieri vor continua acțiunile de acest gen, pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră.

FOTO IPJ Neamț