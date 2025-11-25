Neamț. Razie în trafic: au fost trase pe dreapta 280 de vehicule. Au fost retrase 10 certificate de înmatriculare

Timp de o săptămână, în perioada 17 – 23 noiembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au efectuat verificări în trafic în cadrul acțiunii „TRUCK&BUS”. S-a urmărit prevenirea accidentelor rutiere cauzate de încălcarea normelor legale privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane, cu o capacitate de transport mai mare de 8+1 locuri, și de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă.

„În cadrul acțiunii, au fost verificate peste 280 de vehicule, fiind aplicate 392 de sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate. Din totalul sancțiunilor aplicate, 55 au fost pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 46 pentru neutilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție, 54 pentru nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihnă și pentru utilizarea incorectă a aparatului tahograf, 6 pentru consumul de băuturi alcoolice”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Au fost retrase 10 certificate de înmatriculare pentru tot atâtea vehicule, care trebuie să ajungă la RAR pentru a putea circula din nou pe drumurile publice. Restul sancțiunilor au fost aplicate pentru alte abateri la regimul rutier.

În cadrul acțiunii, pe 20 noiembrie, polițiștii rutieri au oprit pe DN15, în localitatea Vaduri, un ansamblu auto iar testarea alcoolscopică a relevat faptul că șoferul era sub influența alcoolului, având o concentrație de 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta nu avea la el nici actul de identitate și nici permisul de conducere. Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.025 de lei și i-a fost reținut permisul de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 zile. Pe 19 noiembrie a fost oprit pentru verificări un autobuz care se deplasa pe ruta Piatra Neamț-Ghindăoani. În urma cercetărilor s-a stabilit că nu avea licență de traseu eliberată de autoritățile competente. Polițiștii au dispus suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pentru o perioadă de 6 luni, operatorul de transport fiind sancționat contravențional cu suma de 10.000 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat în conformitate cu Planul de Operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL), la care România este parte.

FOTO: IPJ Neamț