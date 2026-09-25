Neamț. Programul, pe ore, al „Nocturnei Bibliotecilor – ediția 2026”

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează ediția 2026 a Nocturnei Bibliotecilor vineri, 25 septembrie, printr-o serie de activități multiple și foarte diverse, informează conducerea instituției culturale. În Sala Cupola, de la ora 12:30, va fi susținută conferința „Nemțenii Constantin Ivanovici și Jean Mihail, pionierii regiei de film“ susținută de istoricul militar Sorin Grumuș, în cadrul Proiectului „Să cunoaștem istoria județului prin memoria comunității. Oameni, locuri, fapte.“ În aceeași Sală Cupola, de la ora 15:00, va fi prezent prof. Costel Buzincu, cu un recital folk, iar de la ora 15:30, prof.dr. Gheorghe Cuciureanu va susține conferința „Artă și filosofie“. Tot în Sala Cupola, de la ora 17:00, se va desfășura prima ediție a șezătorii culturale organizate în parteneriat cu Asociația Culturală „Eu Cred“, o întâlnire dedicată muzicii și literaturii, cu accente puse pe muzica folk și poezie, la care pot participa toți cei care vor să împărtășească altora ceea ce cântă sau literatura pe care o scriu ori o îndrăgesc.

Atelier de lectură, sănătate și istorie, film de Andrei Tarkovsky

În Secția de carte pentru copii și Ludotecă ,,Ion Creangă“, de la ora 12:00, va fi organizat un atelier de jocuri logico-educative, iar de la ora 14:00, atelierul de lectură „Poveștile toamnei“. De la ora 13:00, în Sala Info-Club 2, va avea loc prezentarea „Întâlniri cu istoria, prin publicațiile Fondului documentar «G.T. Kirileanu»“, la care va participa clasa a X-A Muzică de la Liceul de Arte „Victor Brauner“ Piatra-Neamț, însoțiți de prof. Lumința Moscalu. De la ora 16:30, la Filiala de carte străină, este programată întâlnirea cu titlul „Comunicarea care alină“, activitate de celebrare a Zilei Europene a Limbilor (26 septembrie), în parteneriat cu Centrul de Studii European Piatra-Neamț, Școala Postliceală Sanitară și participarea unor elevi din anii II și III de la specializările Balneofiziokinetoterapie și Asistent medical generalist, coordonați de prof. Mary Claudia Luca. De la ora 17:00, în Secția carte de artă, multimedia „Victor Brauner“, vor fi vizionate fragmente din filmul „Andrei Rubliov“ regizat de Andrei Tarkovsky. De asemenea, de la ora 17:00, dar în Sala Info-Club 2, se va desfășura Atelierul de pictură și desen coordonat de prof. Cristina Petrariu, în parteneriat cu Palatul Copiilor Piatra-Neamț și Asociația Culturală ,,Arte.Ro“. Tot de la ora 17:00, dar în Sala Info-Club 1, va fi organizat un atelier de imprimare 3 D.

Expoziție de carte: 160 de ani de la naștere – colecțiile George Coșbuc

Publicul poate viziona și o serie de expoziții atât pe simeze și șevalete, cât și în vitrinele speciale. Astfel, în Sala Cupola, poate fi vizitată expoziția colectivă de pictură realizată în parteneriat cu Fundația Ileana și Școala Populară de Artă, în spațiul expozițional de la parterul Corpului A există expoziția de pictură personală „Flori pentru suflet“ a ieșeanului Radu Gogu, iar la Filiala de Carte străină – expoziția personală de pictură „Turnul suprarealist“ a lui Vasile Trăistariu. De asemenea, în vitrinele din spațiul expozițional de la parterul Corpului A pot fi examinate expozițiile de carte din colecțiile speciale „George Coșbuc, la 160 de ani de la naștere (n. 20 septembrie 1866 – d. 9 mai 1918)“, „Iorgu Iordan, la 40 de ani de la moarte (n. 29 septembrie 1888 – d. 20 septembrie 1986)“, precum și expoziție de facsimile după publicații din colecțiile speciale „Costache Negri, la 150 de ani de la moarte (n. 14 mai 1812 – d. 28 septembrie 1876)“.

Angela Croitoru