Actualizare: Manole-Dănuț Fîrțală, primarul comunei Tarcău, reia prerogativele funcției, în baza deciziei Curții de apel Bacău, fără a mai fi nevoie de un ordin administrativ emis Prefectura Neamț. „Prin încheierea penală nr. 172/19.06.2025, Tribunalul Neamț a admis cererea de revocare a măsurii controlului judiciar.

Contestația formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț a fost respinsă ca neîntemeiată de către Curtea de Apel Bacău în data de 25 iunie 2025, prin hotărâre definitivă, ceea ce înseamnă că a încetat orice măsură preventivă care împiedica exercitarea funcției publice.

Datorită acestei hotărâri definitive, cauza suspendării a încetat cu doar câteva zile înainte de termenul-limită de 1 iulie 2025, evitându-se astfel pierderea mandatului.

În concluzie, nu mai este necesară emiterea unui nou ordin administrativ, iar domnul Manole-Dănuț Fîrțală își reia de drept prerogativele și atribuțiile funcției de primar, începând cu data comunicării hotărârii instanței”, a transmis Prefectura Neamț.

Știre inițială: Manole Dănuț Fîrțală, primarul comunei Tarcău, poate să-și reia funcția după ce judecătorii au revocat controlul judiciar. Decizia Tribunalului Neamț a fost contestată de procurori, iar pe 25 iunie Curtea de Apel Bacău a dat sentință definitivă în acest caz. „Respinge contestația formulată de contestatorul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL NEAMŢ împotriva încheierii penale nr. 172 din 19.06.2025 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul cu nr. 784/103/2025/a1.2, ca fiind neîntemeiată. Menține încheierea contestată. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 25 iunie 2025”, conform Curții de Apel Bacău.

După ce instanța de judecată va emite hotărârea urmează ca Prefectura Neamț să emită ordinul de prefect, iar acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede posibil, cel târziu până la data de 30 iunie. În caz contrat Fîrțală ar pierde mandatul deaorece nu a putut să-și exercite funcția timp de 6 luni într-un an calendaristic. Practic controlul judiciar a fost revocat de instanța de fond, Tribunalul Neamț, încă de săptămâna trecută (amănunte aici).

Necazurile primarului comunei Tarcău au început în urmă cu mai bine de un an, la finalul lunii mai 2024 când a fost pus sub acuzare și mai apoi a fost arestat preventiv pentru presupuse fapte de luare de (amănunte aici ). La data alegerilor locale era în Arestul IPJ Neamț, dar chiar și în aceste condiții a câștigat scrutinul cu toate că avea contracandidați. Manole Dănuț Fîrțală a fost eliberat din arest în septembrie anul trecut, a depus jurământul, dar nu a putut exercita prerogativele funcției. Asta deoarece a fost plasat sub control judiciar, măsură preventivă prin care i s-a interzis exercitarea funcției. Controlul judiciar a fost prelungit succesiv, din septembrie anul trecut și până la început de mai 2025 (amănunte aici și aici ).

