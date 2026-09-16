Neamț Podul de la Pângărați, din nou în șantier: trafic semaforizat pe DN 15

Șoferii care circulă miercuri, 16 septembrie, pe DN 15, în zona comunei Pângărați, trebuie să se aștepte la timpi mai mari de așteptare. Circulația pe pod se desfășoară alternativ, pe un singur fir, dirijată prin semafoare, în condițiile continuării lucrărilor de reabilitare a Podului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași anunță că intervențiile vizează rampele de racordare ale podului, dar și elemente de infrastructură legate de Pod.

Lucrări la rampe și la structura podului pentru Pod

Potrivit DRDP Iași, echipele de muncitori lucrează simultan la rampele de racordare, precum și la partea de infrastructură a obiectivului, inclusiv la aparatele de reazem și la cămășuiri.

Restricția temporară este necesară pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, însă poate produce aglomerație pe unul dintre cele mai circulate drumuri care leagă Piatra-Neamț de zona Bicazului.

Dat în trafic provizoriu, până la finalizarea proiectului

Reprezentanții DRDP Iași reamintesc că podul de la Pângărați a fost deschis circulației doar provizoriu. Lucrările prevăzute în proiectul de reabilitare nu sunt încă finalizate.

„Se circulă semaforizat, pe un sens, la podul de pe DN 15, Pângărați, județul Neamț, în vederea execuției de lucrări la rampele de racordare. Concomitent, se lucrează la partea de infrastructură”, transmit reprezentanții instituției.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să respecte semnalizarea temporară și să își planifice deplasările ținând cont de posibilele întârzieri din zona podului.

Potrivit lui Dănuț Urserescu, șeful Serviciului Rutier Neamț, ”momentan se efectuează lucrări sub pod, pe o distanță scurtă, dar vor avea loc lucrări și pe pod” și cel mai probabil aceste restricții vor fi menținute până la sfârșitul anului.