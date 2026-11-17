Licitația pentru construcția noului pod de pe râul Bistrița, care leagă DN17B și DC198 și care asigură accesul către satul Pârâul Cârjei, a fost lansată de către Consiliul Județean Neamț, luni, 9 noiembrie 2026, iar firmele interesate își pot depune proiectele până pe 26 noiembrie 2026, ora 15.00.

Podul existent a fost afectat „în urma dezastrelor naturale din luna iulie 2025” – inundațiile extreme – ceea ce face necesară „realizarea unor lucrări de intervenție”, respectiv a unei „structuri noi, adaptate cerințelor actuale de trafic și durabilitate”, pentru a crește accesibilitatea și mobilitatea populației, a îmbunătăți condițiile desfășurării activităților economice locale, a crește siguranța infrastructurii rutiere și pentru a dezvolta zona în mod durabil.

„Prin noul proiect va fi construit un pod cu trei deschideri și o lungime de aproximativ 94 de metri, adaptat cerințelor actuale privind traficul, siguranța și durabilitatea”, informează un comunicat al PSD Neamț.

Implementarea acestuia a început în 20 august 2026, iar termenul de finalizare este 31 decembrie 2028, cu posibilitate de prelungire de maxim un an.

În cadrul ședinței Consiliului Județean din 10 august 2026, s-a aprobat „devizul general al investiției, parteneriatul dintre unitatea teritorial administrativă județul Neamț și comuna Borca, suportarea din bugetul județului a cheltuielilor conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului etc.”

Parteneriatul a fost făcut între Consiliul Județean Neamț (beneficiar) și UAT Comuna Borca, iar pentru finanțare, a fost depusă o cerere prin Programul Regional 2021-2027, Prioritatea 10 Nord-Est – O regiune alături de cetățeni (RESTORE).