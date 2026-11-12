Știre actualizată: Neamț. Planul Roșu de intervenție, activat la Liceul din Săbăoani. Opt copii au ajuns la spital

Actualizare: 206 copii și 12 adulți au fost evacuați la Liceul din Săbăoani – 22 de copii și un adult au fost transportați la spital, informează ISU Neamț.

„Specialiști de la ISU Iași au ajuns la liceul din Săbăoani pentru a determina natura substanței care a provocat acest incident”, informează inspectorul general școlar al județului Neamț, Ionuț Liviu Ciocoiu.

Au fost luate toate măsurile pentru ca elevilor să li se asigure siguranța în școală, oricum, până ce nu va fi identificată sursa și substanța în cauză, acolo nu se vor mai ține cursuri. Cel mai probabil, elevii vor rămâne acasă și cursurile se vor ține online”, a declarat Ionuț Liviu Ciocoiu, pentru „ ”, a declarat Ionuț Liviu Ciocoiu, pentru „ Mesagerul de Neamț ”.

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Știre inițială: Doisprezece elevi de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Săbăoani au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat dureri de cap, usturimi în gât și amețeli. Incidentul s-a produs în Corpul C al unității de învățământ, unde copiii, toți din clasa a VI-a, se aflau în aceeași sală de curs.

Inițial, au fost semnalate șapte cazuri, însă pe parcursul intervenției numărul elevilor a crescut la doisprezece.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, SMURD și SAJ, fiind prealertat și echipajul CBRN de la ISU Bacău.

Planul Roșu de intervenție a fost activat la ora 12:32. Opt din cei doisprezece copii au fost transportați la Spitalul Municipal Roman pentru investigații medicale.

Directorul liceului a declarat că elevii sunt în afara oricărui pericol și că părinții au fost anunțați.

„Copiii sunt în siguranță în acest moment, acuză anumite dureri, dar se deplasează pe picioarele lor. Vor fi transportați la Spitalul Municipal Roman pentru mai multe investigații, mai multe nu știm nici noi în acest moment, așteptăm să vedem rezultatele investigațiilor medicale. Nu este cu siguranță o toxinfecție alimentară, ei nu servesc masa în unitatea de învățământ, sunt la program normal. Sunt venite aici ambulanțe, poliția, am anunțat familiile, părinții au venit, sunt alături de copii, am anunțat și Inspectoratul Școlar despre această situație”, a declarat prof. Fabian Șipoteanu, directorul Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani.

Deocamdată, cauza apariției simptomelor nu este cunoscută.

Toate persoanele aflate în unitatea de învățământ au fost evacuate, misiunea fiind în dinamică.