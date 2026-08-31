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Neamț. Pieton sub influența alcoolului, accidentat de o trotinetă, în comuna Săvinești

de Sofronia Gabi

Un accident rutier s-a produs pe strada Transformatorului, din comuna Săvinești, în după-amiaza zilei de duminică, 30 august, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au descoperit că un bărbat de 32 de ani, din Săvinești, care conducea o trotinetă electrică, cu direcția Piatra-Neamț spre Roznov, a „surprins și accidentat un bărbat (…) care se deplasa în calitate de pieton, pe mijlocul părții carosabile”.

Accidentul s-a soldat cu rănirea pietonului, de 38 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Cercetările au stabilit că pietonul era sub influența băuturilor alcoolice, testarea relevând o concentrație de 1,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul celuilalt bărbat rezultatul a fost negativ. Cercetările continuă în cazul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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