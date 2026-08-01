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Neamț Pieton lovit pe trecerea de pietoni, la Tarcău. Victima a ajuns la spital

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost rănit, vineri după-amiază, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni, în localitatea Tarcău. Potrivit IPJ Neamț, accidentul s-a produs în jurul orei 17:15, pe DN 15.

Neamț Pieton lovit pe trecerea de pietoni, la Tarcău. Victima a ajuns la spitalUn bărbat de 62 de ani, din Piatra Neamț, care conducea un autoturism din direcția Bicaz spre Piatra Neamț, ar fi surprins și accidentat pietonul, în vârstă de 71 de ani, tot din Piatra Neamț, aflat în traversarea regulamentară a drumului public. În urma impactului, pietonul a fost rănit și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, și pietonul a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o valoare pozitivă. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA

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Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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