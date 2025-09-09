Actualizare: Din păcate, bărbatul a decedat la spital.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Știre inițială: Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost rănit, marți dimineață, 9 septembrie, după ce a fost accidentat pe o trecere de pietoni din municipiul Roman.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în jurul orei 09:00, pe strada Dragoș Vodă. O femeie de 45 de ani, aflată la volanul unui autoturism, l-ar fi surprins pe bărbat în momentul în care acesta traversa regulamentar, pe marcajul pietonal, și l-a accidentat.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA

Foti ilustrativă: arhivă