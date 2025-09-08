Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Neamț au fost în trafic, în perioada 1 – 7 septembrie, în cadrul unei acțiuni care a urmărit cu precădere combaterea excesului de viteză. Peste 600 de conducători au fost sancționați, iar 87 au pierdut dreptul de a conduce. „Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat în perioada 01 – 07.09.2025 o acțiune punctuală pentru prevenirea și combaterea excesului de viteză, una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. În desfășurarea acțiunii au fost implicați polițiști rutieri care au acționat cu aparate radar, pe principalele artere din județ. Au fost aplicate 608 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Punctual, pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, polițiștii au reținut 87 permise de conducere, dintre care 78 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h. Alți 9 conducători auto au devenit pietoni după ce au depășit limita legală de viteză pe sectorul de drum respectiv cu mai mult de 70 km/h. „Scopul acestor acțiuni nu este aplicarea de sancțiuni, ci creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea tuturor participanților la trafic”, mai arată sursa citată.

Chiar dacă acțiunea s-a încheiat, toți participanții la trafic trebuie să știe că verificările polițiștilor rutieri vor continua și în zilele următoare, pe principalele artere din județ, cu accent pe depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț reamintește conducătorilor auto că viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum reprezintă un risc major pentru toți participanții la trafic.

(G. S.)