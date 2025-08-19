Zilele libere de la finalul săptămânii trecute ocazionate de minivacanța de Adormirea Maicii Domnului nu a fost de bun augur pentru toată lumea. Polițiștii nu au avut liber și au aplicat peste 600 de sancțiuni contravenționale iar zeci de șoferi au devenit pietoni și au pierdut permisul de conducere, în cele mai multe cazuri din cauza excesului de viteză. În perioada 15-17 august lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au acționat pentru a preveni faptele antisociale și pentru a răspunde la toate situațiile semnalate de cetățeni.

Chiar dacă la nivelul județului Neamț nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau cu impact în planul ordinii și siguranței publice, au fost constatate 94 de infracțiuni, iar 6 persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni au fost depistate în flagrant delict de polițiști. Oamenii legii au intervenit la 209 evenimente, majoritatea sesizate prin 112.

„Totodată, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, au fost aplicate 620 de sancțiuni contravenționale. Pentru prevenirea accidentelor rutiere și fluidizarea traficului, polițiștii rutieri au fost prezenți, zilnic și au acționat cu aparatele radar din dotare. În urma acțiunilor din teren, au fost reținute 62 de permise de conducere dintre care 47 pentru depășirea limitei legale de viteză, unul pentru consumul de alcool sau substanțe interzise și 14 pentru alte abateri la regimul rutier, fiind retrase 19 certificate de înmatriculare”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț. Activitățile au avut loc împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice.

(G. S.)