Neamț. Peste 250.000 de țigarete de contrabandă găsite în urma unor percheziții

Poliția Neamț a efectuat sâmbătă, 25 aprilie, 4 percheziții în locații din comuna Gherăești, județul Neamț, descoperind o cantitate mare de țigări de contrabandă.

„La data de 25 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Gherăiești, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Pe timpul desfășurării perchezițiilor, în compartimentul marfă al unei autoutilitare aparținând unei femei, în vârstă de 30 de ani, din Gherăești, au fost identificate 257.700 de țigarete, care nu aveau aplicat timbru fiscal și fără documente de proveniență”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

A fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de contrabandă. La activitate au participat luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț și criminaliști.

