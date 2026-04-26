Neamț. Peste 250.000 de țigarete de contrabandă găsite în urma unor percheziții

de Vlad Bălănescu

Poliția Neamț a efectuat sâmbătă, 25 aprilie, 4 percheziții în locații din comuna Gherăești, județul Neamț, descoperind o cantitate mare de țigări de contrabandă.

La data de 25 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Gherăiești, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Pe timpul desfășurării perchezițiilor, în compartimentul marfă al unei autoutilitare aparținând unei femei, în vârstă de 30 de ani, din Gherăești, au fost identificate 257.700 de țigarete, care nu aveau aplicat timbru fiscal și fără documente de proveniență”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

A fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de contrabandă. La activitate au participat luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț și criminaliști.

VIDEO IPJ Neamț

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
VIDEO. Incendiu la un depozit de gunoi din județul Iași
Peste 7.000 de consumatori din Neamț nu au curent electric în urma rafalelor de vânt puternic

Peste 7.000 de consumatori din Neamț nu au curent electric în urma rafalelor de vânt puternic

