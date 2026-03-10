Neamț. Peste 1.000 de șoferi testați pentru alcool și droguri în câteva zile

Raziile în trafic efectuate de polițiștii rutieri nemțeni s-au întețit în ultima perioadă, iar în câteva zile peste 1.000 de conducători auto au fost verificați pentru consumul de alcool și alte substanțe interzise. Acțiunea a avut loc în perioada 6-9 martie și s-a desfășurat pe aproape toate drumurile publice din județul Neamț.

„Activitățile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool sau droguri, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră. Astfel, au fost efectuate 1.175 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau droguri, dintre care 1.155 testări pentru depistarea consumului de alcool și 20 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Opt conducători auto au fost depistați cu rezultate pozitive la testarea pentru alcool, în trei cazuri fiind întocmite dosare penale, iar restul fiind fapte sancționate contravențional. Important este faptul că astfel de acțiuni vor avea loc și în perioada următoare, scopul declarat fiind prevenirea și combaterea comportamentelor periculoase în trafic și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

