INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Peste 1.000 de șoferi testați pentru alcool și droguri în câteva zile

de Vlad Bălănescu

Neamț. Peste 1.000 de șoferi testați pentru alcool și droguri în câteva zileRaziile în trafic efectuate de polițiștii rutieri nemțeni s-au întețit în ultima perioadă, iar în câteva zile peste 1.000 de conducători auto au fost verificați pentru consumul de alcool și alte substanțe interzise. Acțiunea a avut loc în perioada 6-9 martie și s-a desfășurat pe aproape toate drumurile publice din județul Neamț.

Activitățile au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool sau droguri, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră. Astfel, au fost efectuate 1.175 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau droguri, dintre care 1.155 testări pentru depistarea consumului de alcool și 20 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Opt conducători auto au fost depistați cu rezultate pozitive la testarea pentru alcool, în trei cazuri fiind întocmite dosare penale, iar restul fiind fapte sancționate contravențional. Important este faptul că astfel de acțiuni vor avea loc și în perioada următoare, scopul declarat fiind prevenirea și combaterea comportamentelor periculoase în trafic și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

FOTO: IPJ Neamț

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie de colectare deșeuri voluminoase
Articolul următor
Femeie rănită într-un accident la Roznov

Ultima ora

NEAMȚ

Polițist nemțean vicecampion național la Freestyle Kickboxing

Podoleanu Mihai Adrian, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean...
ECONOMIE

Prețul gazelor naturale rămâne plafonat încă un an pentru consumatorii casnici

Consumatorii casnici vor beneficia în continuare de preț plafonat...
INFRACȚIONAL

Femeie rănită într-un accident la Roznov

O femeie a fost rănită într-un accident produs luni...
SOCIAL

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie de colectare deșeuri voluminoase

SC Brantner Servicii Ecologice SRL, Piatra Neamț, organizează Campanie...
ACTUALITATE

Botoșani. Bărbat ajuns la spital cu arsuri după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație

Un bărbat în vârstă de 67 de ani din...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale