Neamț. Percheziții și rețineri într-un dosar cu acuze de șantaj și violare a vieții private

Două mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare de polițiștii pietreni în zorii zilei de 4 februarie într-o cauză cu comitere a infracțiunilor de șantaj și violarea vieții private. În urma descinderilor au fost reținute două persoane, între care și un minor. „Două persoane, cu vârste de 17, respectiv 27 de ani, au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, iar în urma administrării materialului probator, a fost dispusă reținerea acestora pentru 24 de ore. În urma cercetărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din Piatra-Neamț, ar fi fotografiat și filmat, fără drept, o tânără în vârstă de 19 ani, din Piatra-Neamț, în ipostaze intime, imaginile fiind ulterior divulgate unui minor, în vârstă de 17 ani, din Târgu-Neamț”, anunță IPJ Neamț.

Suspectul de 27 de ani ar fi exercitat presiuni asupra victimei, pentru a întreține relații sexuale atât cu el, cât și cu minorul de 17 ani, adresându-i amenințări cu publicarea acestora pe o rețea de socializare. „Deoarece persoana vătămată a refuzat, la data de 1 februarie a.c. bărbatul ar fi creat un cont pe o rețea de socializare, utilizând un nume fictiv, pagină pe care ar fi postat o imagine cu persoana vătămată”, mai arată sursa citată.

La percheziții au participat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț, Poliției orașului Târgu Neamț, luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț.

FOTO IPJ Neamț