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Cinci persoane au fost reținute într-un dosar penal cu acuze de furt și uciderea animalelor fără drept, în urma a patru percheziții domiciliare. Descinderile efectuate de polițiștii din Sagna s-au desfășurat în locații din Iași. „La data de 22 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna, aflându-se în continuarea cercetărilor în cadrul unui dosar penal, privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și uciderea animalelor cu intenție, fără drept, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de poliție Județean Iași și a luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale Iași, au procedat la punerea în executare a 4 mandate de percheziție domiciliară, la imobilele a patru bărbați cu vârste de 22, 35, respectiv 51 de ani și la stâna unui bărbat de 36 de ani, toate situate în comuna Dagâța, județul Iași”, anunță IPJ Neamț.

În urma perchezițiilor au fost identificate mai multe mijloace material de probă, cei cinci suspecți fiind conduși la sediul Secției de Poliție Rurală Sagna, pentru administrarea probatoriului. „Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat faptul că, la data de 17 noiembrie a.c., aceștia ar fi sustras de pe raza comunei Stănița, două cabaline, respectiv o iapă și mânzul acesteia. Ulterior, acești ar fi elibera una dintre cabaline, mânzul fiind sacrificat în pădure și transportat la locuința uneia dintre persoanele bănuite de comiterea faptei, din localitatea Dagâța. Carnea rezultată după tranșare ar fi fost depozitată în butoaie, care ar fi fost îngropate în pădure”, mai arată sursa citată.

Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arest preventiv din cadrul IPJ Neamț.

FOTO – VIDEO IPJ Neamț