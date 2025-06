Mai multe descinderi imobiliare au avut loc în zorii zilei de 24 iunie, în comuna Grumăzești, iar din primele date au avut descinderi atât la sediul primăriei cât și la locuința primarului, Constantin Matasă, junior. Conform informațiilor publicate de Mesagerul de Neamț (amănunte aici) în acțiune sunt implicați polițiști din cadrul Serviciului economic și este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț. Chiar dacă este de certitudine ancheta care a debutat cu descinderi imobiliare, nici una dintre instituțiile publice cu atribuții în domeniu nu a emis nici o comunicare oficială în acest caz.

Dar surse din cadrul Primăriei Grumăzești au confirmat faptul că sunt audiate persoane din instituția publică, între care primarul, viceprimarul, secretarul dar și juristul comunei. Este foarte probabil ca totul să fi plecat de reclamațiile depuse împotriva primarului Matasă de către un fost contracandidat la alegerile locale pentru funcția de primar, actualul consilier AUR Valerică Armanu. Pe 23 iunie, într-o postare pe o rețea de socializare, Armanu îl acuza pe primar de presiuni și abuzuri.

„Astăzi a avut loc ședința de consiliu local în comuna Grumăzești, județul Neamț.

Din păcate, problemele din comună continuă. Primarul Matasă Constantin persistă în a ne trimite somații nejustificate, atât mie, cât și domnului Croitoriu Vasilică-Daniel.

În data de 19.06.2025, am primit o somație din partea primarului prin care mi se solicită să eliberez islazul, deși contractul meu este valabil până în anul 2030. Am deja două dosare deschise, aflate pe rolul instanțelor judecătorești. Tot în aceeași zi, am primit un răspuns din partea Instituției Prefectului – Județul Neamț, care subliniază clar că, potrivit principiului separației puterilor în stat, singurele instituții abilitate să se pronunțe în acest litigiu sunt instanțele de judecată.

Așadar, doar instanța de judecată va decide dacă trebuie sau nu să părăsesc islazul, care mi-a fost reziliat de primar într-un mod abuziv, pentru simplul fapt că refuz să fac parte din “înțelegerile” și combinațiile pe care acesta le urmărește în primărie. Am respectat toate condițiile contractuale, la fel cum am procedat și în cazul contractului concesionat pe numele meu, valabil până în 2028, reziliat la rândul lui tot de către primar. Se pare că dorința acestuia este de a schimba destinația islazului în pădure, încălcând astfel legea și drepturile fermierilor”.

Postarea continua cam în aceeași notă: „În ultimele trei luni am fost supus mai multor abuzuri din partea primarului Matasă Constantin, dintre care enumăr:

Rezilierea contractului de concesiune valabil până în 2030, pe numele soției mele. Rezilierea contractului valabil până în 2028, pe numele meu. Presiuni pentru a returna suma de 20.000 lei către APIA, fără nicio justificare legală, doar pentru că „așa vrea” domnul primar. Vom vedea cine a încasat de fapt subvențiile înainte ca islazul să fie atribuit fermierilor.

Acestea sunt doar câteva dintre acțiunile prin care primarul încearcă să impună frica și să-și demonstreze autoritatea nejustificată în fața oamenilor.

În prezent, am patru dosare penale deschise pe numele primarului Matasă Constantin, iar justiția va decide dacă aceste abuzuri vor fi sancționate”.

(G. S.)