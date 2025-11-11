Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Direcția Națională Anticorupție a anunțat astăzi, 11 noiembrie, că au fost efectuate percheziții care au vizat primăria Zănești, locuința primarului Ioan Filip și alte 11 locații.

Comunicatul integral al DNA îl puteți citi mai jos.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către funcționari publici, în perioada 2023 – 2025, a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție.

În cursul zilei de 11 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 de locații situate pe raza județului Neamț, dintre care două sunt sedii ale unor instituții publice, iar restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.