Neamț. Pedepse cu executare în dosarul Ambulanța doi

Magistrații din cadrul Tribunalului Bacău s-au pronunțat în dosarul Ambulanța doi (amănunte aici ) în care trei salariați din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Neamț au fost judecați pentru fapte de corupție în legătură cu angajarea de personal. Instanța de fond a fost mai aspră decât în cazul dosarului Ambulanța unu, când numai directorul instituției, Dan Dorin Morenciu, a fost condamnat la o pedeapsă cu executare, iar alte trei persoane au primit sancțiuni cu suspendare.

Prin sentința din 15 mai, judecătorii din județul vecin au aplicat asistentei șefe de la Stația de Ambulanță Piatra Neamț, Maria Luminița Rozoschi, o pedeapsă de 3 ani cu suspendare pentru luare de mită. Dar sancțiunea a fost contopită cu cea din primul dosar, și a rezultat o pedeapsă de 4 ani, 2 luni și 20 de zile de închisoare. Aceeași condamnare a fost aplicată și fostului lider de sindicat de la Ambulanța Neamț, Gladior Andronache, acesta fiind găsit vinovat de comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită. Elena Preda, care la data faptelor era șefa substației Târgu Neamț, a primit o pedeapsă de 3 ani și 2 luni de detenție pentru complicitate la luare de mită. Decizia Tribunalului Bacău nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Reamintim că cei trei, alături de directorul Dan Dorin Morenciu, au fost judecați pentru luare de mită fapte care au avut loc la definitivarea pe post a celor care au fost angajați pe durată determinată în timpul pandemiei (amănunte aici ). În unele cazuri cei deferiți justiției au recunoscut faptele și au primit sancțiuni cu suspendarea executării (amănunte aici ) singura pedeapsă cu executare fiind în cazul directorului Dan Dorin Morenciu (amănunte aici ). Au fost avute în vedere faptele pentru comise la concursul pentru angajarea de asistente medicale și conducători auto. Ulterior DNA i-a trimis din nou în judecată pe Luminița Rozoschi, Elena Preda și Gladior Andronache pentru fapte similare dar la angajarea de infirmiere (amănunte aici ).