Magistrații din cadrul Judecătoriei Piatra Neamț s-au pronunțat într-un dosar penal cu acuze de ucidere din culpă și au aplicat o pedeapsă pentru fără executare. Acuzatul, un tânăr de 23 de ani, a fost găsit vinovat de producerea accidentului mortal și a fost condamnat la un an și 8 luni de închisoare pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere. Prin aceeași hotărâre el a fost obligat să presteze 70 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Bragadiru sau Primăria Cornetu din județul Ilfov. „În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală raportat la art. 96 Cod penal, va atrage atenția inculpatului D. G. L. asupra faptului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea credință, nu respectă măsurile de supraveghere, obligațiile stabilite sau dacă săvârșește o nouă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare”, conform Judecătoriei Piatra Neamț.

Firma la acare era asigurată mașina implicată în accidentul mortal trebuie să achite către familia victimei daune care se cifrează la 310.000 lei. Decizia instanței de fond nu este definitivă. Accidentul soldat cu moartea unui bărbat a avut loc pe 6 martie 2023, în localitatea Girov. Atunci, un apel la numărul unic de urgență anunța evenimentul în urma căreia a rezultat un mort și șase răniți. Cercetările au relevat faptul că, din cauza neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum, în vârful unei rampe, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus și s-a lovit de o căruță. În urma impactului căruțașul a decedat iar conducătorul auto și cinci pasageri din mașină au fost răniți. Calul a pătruns cu capul prin parbriz, în habitaclu, și a murit în urma impactului.

Șoferul nu era sub influența băuturilor alcoolice, iar expertiza a stabilit că tânărul de la volan a identificat târziu pe carosabil o zonă deteriorată, a virat brusc stânga și datorită vitezei excesive, 113 km/h, nu a mai avut timp să redreseze mașina, a ieșit de pe carosabil în stânga sa, unde se deplasa atelajul hipo. La impact viteza ar fi fost de 94 km/h, drept pentru care victima a fost proiectată la o distanță de 48 de metri. Dacă șoferul ar fi văzut a indicatorul „Drum cu denivelări”, care limita viteza la 50 de km/h și ar fi respectat restricția de viteză, accidentul putea fi evitat.

(G. S.)