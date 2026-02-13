ACTUALITATEBACĂUFAPT DIVERS

Neamț | Pacientă de 86 de ani, preluată de urgență și transferată cu elicopterul SMURD la Iași

editor
de editor

Neamț | Pacientă de 86 de ani, preluată de urgență și transferată cu elicopterul SMURD la Iași O pacientă în vârstă de 86 de ani, dintr-o localitate a județului Neamț, a ajuns la Iași după ce a fost transportată cu elicopterul SMURD de la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, unde se prezentase la Compartimentul de Primiri Urgențe cu afecțiuni cardiace severe.

Potrivit informațiilor medicale, în urma evaluărilor și investigațiilor efectuate, pacienta a fost stabilizată de o echipă multidisciplinară. După ce a fost scoasă din zona de risc vital, medicii au decis transferul aerian către o unitate medicală din Iași, pentru continuarea managementului și inițierea procedurilor terapeutice specifice.

Cazul evidențiază importanța intervenției rapide și a colaborării dintre echipele de urgență și spitalele din regiune, în situații în care fiecare minut poate face diferența. (F.C.)

Autor:

editor
editor
Articolul precedent
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile
Articolul următor
Vaslui. Accident cu trei victime la Sălcioara

Ultima ora

JUSTIŢIE

Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivă

Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv în dosarul...
INFRACȚIONAL

Șofer cu alcoolemie de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat, blocat de polițiști după o urmărire de aproape un kilometru în trafic

Un bărbat este cercetat după ce a condus băut...
ACTUALITATE

Bărbat lovit de tren în gara CFR Roznov. Victima a fost transportată la spital

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani...
ACTUALITATE

Moldova sub cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a...
ACTUALITATE

Foto. Activitate educativă de prevenire și siguranță, desfășurată la Școala Profesională Oglinzi

Miercuri, 11 februarie odată cu marcarea Zilei Internaționale a...

Categorii

JUSTIŢIE

Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivă

Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv în dosarul...
INFRACȚIONAL

Șofer cu alcoolemie de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat, blocat de polițiști după o urmărire de aproape un kilometru în trafic

Un bărbat este cercetat după ce a condus băut...
ACTUALITATE

Bărbat lovit de tren în gara CFR Roznov. Victima a fost transportată la spital

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani...
ACTUALITATE

Moldova sub cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a...
ACTUALITATE

Foto. Activitate educativă de prevenire și siguranță, desfășurată la Școala Profesională Oglinzi

Miercuri, 11 februarie odată cu marcarea Zilei Internaționale a...
ACTUALITATE

Vaslui. Accident cu trei victime la Sălcioara

Un accident rutier în care o femeie și cei...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale