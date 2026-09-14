Neamț. Oamenii din spatele uniformelor. Marius Catană: Nu toți eroii poartă pelerine

Duminică, 13 septembrie, s-a sărbătorit la nivel național Ziua Pompierilor.

Aceștia au fost omagiați pentru „curaj, profesionalism, devotament”, dar și pentru momentele în care ei „sunt mereu acolo atunci când comunitatea are nevoie de ajutor”.

Iar pentru ei, uniforma simbolizează nu doar meseria aleasă, ci inclusiv „responsabilitate, solidaritate, sacrificiu și grijă față de comunitate”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, prin intermediul unui comunicat.

În onoarea acestei sărbători naționale, instituția va evidenția, în 3 zile consecutive, câte 3 membri din echipa ISU Neamț.

Ziua de luni, 14 septembrie, îi este dedicată plutonierului-adjunct Marius-Claudiu Catană, care a devenit pompier în 2007, când și-a început cariera în cadrul ISU Vaslui. Din 2021 este membru al ISU Neamț, având calitatea de comandant de echipaj la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț. În 2010 a obținut calificarea de paramedic, alegere care l-a ajutat în decursul celor 20 de ani de activitate, timp în care el a participat la aproximativ 5.000 de intervenții.

De-a lungul timpului, a întâlnit, în misiuni, oameni care treceau prin „cele mai grele momente ale vieții lor: victime ale accidentelor, pacienți aflați în stop cardio-respirator, persoane cu hemoragii sau cu obstrucții ale căilor respiratorii”. Însă cu toate acestea, unele misiuni au avut un final fericit, precum cea din 13 septembrie 2023, când Marius și colegii lui au salvat un copil în vârstă de 1 an și jumătate care s-a înecat cu o bucată de măr. În alte cazuri, „în ciuda tuturor eforturilor, oamenii nu au putut fi salvați”. El amintește aici de momente în care a găsit copii fără viață, în care pacienții nu au răspuns manevrelor îndelungate de resuscitare, respectiv în care cunoștea personal victimele unor accidente.

Misiunea care l-a marcat rămâne cea de la Ruseni, din apropierea Crăciunului, când a trebuit să coordoneze un echipaj tânăr pentru a stinge un incendiu periculos izbucnit la o casă. Pompierii au procedat cu calm, reușind să salveze oamenii din acea casă. De asemenea, specialiștii au izolat flăcările care cuprinseseră locuința oamenilor, salvând în mare parte casa acelei familii. Pentru Marius, această experiență a avut o încărcătură emoțională grea deoarece, în timpul copilăriei lui și „casa familiei sale luase foc”.

El spune că „informația poate face diferența dintre viață și moarte”:

„Dacă măcar unul dintre cei pe care îi învăț va pune în practică ceea ce a învățat și va avea șansa să salveze o viață, consider că mi-am îndeplinit misiunea.”

Ioana Mărcuțianu