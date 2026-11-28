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Astăzi, 28 noiembrie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost sesizați „cu privire la faptul că, o tânără de 28 de ani, din aceeași localitate, a fost înjunghiată de către concubinul acesteia”.

La fața locului, agenții de poliție au identificat suspectul: un bărbat în vârstă de de 42 de ani, „aflat în stare de ebrietate”, care a fost imobilizat imediat. De asemenea, în urma controlului corporal, asupra făptașului s-a descoperit și un cuțit.

„Tânăra a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital”.

Serviciul de Investigații Criminale Neamț și procurorul criminalist, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamt, au preluat cercetările, „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor calificat în formă violenței în familie”.