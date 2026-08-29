Neamț O șoferiță băută a rămas pieton pentru un timp!

Vineri, 28 august, în intervalul orar 20:00-24:00, polițiștii din orașul Roznov au desfășurat o acțiune, de tip raid, în trafic. Acțiunea a vizat „prevenirea și combaterea infracțiunilor stradale, contra vieții, integrității persoanei, infracțiunilor contra patrimoniului săvârșite prin violență, contra ordinii și siguranței publice, pe linia respectării normelor la regimul rutier, precum și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri”, precizează Poliția județului Neamț.

Polițiștii au legitimat 108 persoane și au efectuat peste 50 de testări pe consumul de alcool. Echipele de acțiune au efectuat verificări și la 4 societăți comerciale. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 46 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.921 lei, marea majoritate -44 pentru abateri rutiere și 2 sancțiuni pentru neîncheierea poliției RCA obligatorii. Polițiștii au reținut 3 seturi plăcuțe înmatriculare, 3 certificate de înmatriculare și 2 permise de conducere.

O borleșteancă le-a ”marcat” pe toate: băută, fără RCA și cu ITP expirat!

Pe parcursul controlului, polițiștii au avut parte și de o mică aventură nocturnă. În jurul orei 22:50, pe DJ156 A în Roznov, polițiștii au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care circula din direcția Roznov spre Borlești. La volanul mașinii era o șoferiță, care consumase alcool, și care nu a oprit imediat, abia după vreo 400 de metri, a tras pe dreapta și a stins luminile.

„Conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului de oprire, procedând la urmărirea acestuia, pe o distanță de aproximativ 400 m, acesta oprind pe partea dreaptă și stingând luminile. S-a procedat la identificarea conducătorului autoturismului, stabilind că este vorba de o femeie, în vârstă de 41 de ani, din Borlești. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, autoturismul are inspecția tehnică periodică expirată și nu deține asigurare obligatorie, fapt pentru care s-a procedat la sancționarea contravențională a femeii și la indisponibilizarea autoturismului. Întrucât conducătoarea auto emana halenă alcoolică, a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, precizează purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț. (A.C.)