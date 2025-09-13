Un bărbat în vârstă de 63 de ani și-a pierdut viața în noaptea de vineri spre sâmbătă, 13 septembrie, în urma unui incendiu violent izbucnit într-o gospodărie din satul Căciulești, comuna Girov.

Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 00:50, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț, Punctului de lucru Roznov și ale Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul casei și la o anexă aflată în apropiere. În timpul intervenției, pompierii au descoperit în spatele locuinței o persoană inconștientă, care a fost evacuată și predată echipajului SMURD. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, inclusiv de cel al SMURD TIM, bărbatul nu a răspuns, fiind declarat decesul la fața locului.

Focul a distrus complet acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, precum și acoperișul anexei gospodărești (50 mp) și bunurile din interior, printre care lemne, unelte și alte materiale combustibile.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost efectul termic al curentului electric generat de un conductor defect.

Denisa POPA