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Neamț. O mașină s-a oprit într-un magazin – vânzătoarea a fost rănită

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație mai puțin obișnuit a avut loc pe 9 august pe strada Aprodu Arbore din municipiul Roman. Un șofer neatent a scăpat mașina de sub control. Autoturism s-a oprit într-un magazin și a rănit o femeie, lucrător comercial. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Neamț în jurul orei 12:15. „Un autoturism, în care se afla doar conducătorul auto, a părăsit partea carosabilă și a pătruns într-un spațiu comercial destinat comercializării produselor de panificație, în interiorul căruia se afla un lucrător comercial”, conform ISU Neamț.Neamț. O mașină s-a oprit într-un magazin – vânzătoarea a fost rănită

Au intervenit forțe și mijloace de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ Neamț. La sosirea pompierilor, conducătorul auto era ieșit din autoturism iar lucrătorul comercial era evacuat din interiorul spațiului. „Cele două persoane implicate, un bărbat în vârstă de 46 de ani, conducătorul autoturismului, și o femeie în vârstă de 38 de ani, lucrător comercial, au fost evaluate și asistate medical de echipajul SMURD. Ulterior femeia a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate”, mai arată sursa citată. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească împrejurările în care a avut loc accidentul

FOTO: ISU Neamț

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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