O familie din satul Bordea, comuna Ștefan cel Mare, s-a trezit peste noapte cu peretele casei avariat, după ce un autoturism a ieșit de pe șosea și a intrat direct în gospodărie. Incidentul s-a produs joi seară, în jurul orei 21:10.

Potrivit ISU Neamț, la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Piatra-Neamț, membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ștefan cel Mare și polițiștii. Conducătorul auto, un tânăr de 24 de ani, s-a autoevacuat înainte de sosirea echipajelor. Acesta a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD, însă a refuzat transportul la spital.

Șoferul a fost supus testării cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Denisa POPA