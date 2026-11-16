Neamț. O elevă din Roman, campioană națională la lupte feminine
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Neamț. O elevă din Roman, campioană națională la lupte feminine

Ioana Mărcuțianu
de Ioana Mărcuțianu

Elisa Nicoleta Cionach, elevă la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din municipiul Roman, a devenit campioană națională la Cupa României, participând la Luptele Feminine U15, desfășurate la Călărași, în perioada 30.10 – 01.11.2026, unde a câștigat locul 1, la categoria de 36 kilograme.

Neamț. O elevă din Roman, campioană națională la lupte feminine

„Elisa este dovada vie că ambiția, disciplina și munca susținută sunt cheia succesului. De pe băncile școlii noastre, direct pe cea mai înaltă treaptă a podiumului național!”, potrivit unui comunicat al Școlii Gimnaziale Roman.

Neamț. O elevă din Roman, campioană națională la lupte feminine

Reprezentanții instituției de învățământ au felicitat-o pe campioană pentru rezultatul obținut și i-au urat mult succes în continuare, declarând faptul că sunt mândri de ea: „Ești un model pentru colegii tăi și o inspirație pentru întreaga comunitate!”.

Neamț. O elevă din Roman, campioană națională la lupte feminine
Sursă foto: Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman/Facebook

De asemenea, aceștia le-au transmis gânduri bune inclusiv „familiei care o susține necondiționat”, dar și antrenorilor care au coordonat-o.

Eleva este legitimată la Clubul Atletic (C.A.) Roman, iar competiția la care a participat este organizată de Federația Română de Lupte, sub patronajul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Autor:

Ioana Mărcuțianu
Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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