Ediţia a III-a a Neamţ Music Festival va avea loc în perioada 12-15 septembrie. Manifestarea este organizată, în colaborare, de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ şi Asociaţia “Daniel Ciobanu Art”. Joi, 12 septembrie, de la ora 19:00, la “Cinema, Mon Amour”, pianiştii Petras Geniušas şi Daniel Ciobanu vor deschide seria concertelor cu evenimentul intitulat “BURJOAZIE & DEBAUCH”. Programul propus de cei doi artişti cuprinde lucrări de Maurice Ravel (“Daphnes & Chloe”, Suite no. 2, aranjament muzical – Vyacheslav Gryaznov şi “La Valse”), Igor Stravinsky (“Rite of Spring”, aranjament muzical – Vyacheslav Gryaznov), Pierre Audiger (“Pietrichiquea” – premieră).

“Vor urma concertele «JAZZ ON THE ROCK» (la Cetatea Neamţ) şi «GALA CONCERT», eveniment care închide, la «Cinema Mon Amour», ediţia curentă. Reamintim că biletele la concertele de la «Cinema Mon Amour» (12 şi 15 septembrie) şi Cetatea Neamţ (14 septembrie) se pot găsi (la preţul de 40 lei) la sediul Centrului pentru Cultură şi Arte «Carmen Saeculare» Neamţ şi la «Cinema Mon Amour», precum şi online. De asemenea, organizatorii au lansat şi posibilitatea achiziţionării de abonamente, la preţul de 100 lei, care dau acces liber la toate cele trei concerte”, se precizează într-un comunicat de presă. (ZCH NEWS)

Vă prezentăm scurte portrete ale artiştilor care vor susţine concertul de deschidere, oferite de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ:

PETRAS GENIUŠAS

Pianistul Petras Geniušas este unul dintre cei mai proeminenți, versatili și aventuroși artiști lituanieni. Stăpânind un vast repertoriu al operelor clasice, romantice și contemporane, are apariții frecvente în recitaluri și concerte cu orchestre simfonice lituaniene, diverse ansambluri de cameră și alături de alți muzicieni. A împărțit scena cu giganți precum Rostropovici, Menuchin, Kniazev, Geringas, Chekassin, Tarasov. Dincolo de aparițiile sale ca muzician clasic, Petras Geniušas poate fi adesea văzut participând în spectacole de teatru și musical, precum și în proiecte de jazz sau crossover. De la virginiștii englezi și muzica etnică din diferite părți ale lumii până la muzica de avangardă, jazz și dance beat, interesele sale muzicale depășesc cu mult granițele rolului său de pianist clasic. Acestă diversitate de angajamente muzicale influențează modul în care interpretează muzica clasică și face din acest virtuoz un muzician cu adevărat special.

Documentarul “Improvizație.Tema: Petras Geniušas” în regia lui Monika Juozapavičiūtė, realizat în 2004 pentru Radio și Televiziunea Națională Lituaniană, ilustrează personalitatea multidemensională a acestui artist, nu în tuxedoul de concert clasic, ci în haine obișnuite, petrecându-și timpul cu familia, colegii, prietenii și elevii între Vilnius, Moscova și Londra. Ca recunoaștere a activităților sale concertistice și a realizărilor artistice, Petras Geniušas a devenit beneficiar al Premiului Național Lituanian 1992 și al Premiului Creativității WIPO 2004. În 2011 a primit medalia Ministerului Culturii “Adu-ți lumina și crede”. În 2015, Petras Geniušas a primit ordinul Marelui Duce Gediminas.

DANIEL PETRICĂ CIOBANU

A început studiul pianului la vârsta de nouă ani în Piatra Neamț, România, initial cu Magdolna Cosma și Delia Balan, ca mai apoi să continue cu Mihaela Spiridon and Iulian Arcadi Trofin. Câștigând o bursă de studii în Scoția, Daniel și-a continuat pregătirea muzicală cu Graeme McNaught, Aaron Shorr și Petras Geniusas, absolvind astfel Conservatorul Regal din Scoția. Și-a completat studiile la Școala de Muzică “Alfred Cortot” din Paris cu Marian Rybicki și la Universitatea de Arte din Berlin cu Pascal Devoyon and Markus Groh. Daniel este câștigătorul a numeroase competiții internaționale majore, inclusiv “Premiul I Grand Prix”, Premiul Publicului și Premiul Orchestrei la Concursul Internațional de Concerte pentru Pian al filarmonicii din Maroc în 2015, devenind astfel primul pianist din istoria competiției care a câștigat toate premiile speciale împreună cu votul unanim al juriului. A câștigat de asemenea Premiul I și Premiul Special pentru cea mai bună interpretare a “Sonatei Clasice” în cadrul prestigioasei “Competiția Internațională de Pian UNISA” din Pretoria, Africa de Sud și Premiul I la “Concursul Internațional de Pian BNDES”, desfășurat la Rio de Janeiro. Daniel a obținut aprecierea publicului internațional câștigând în 2017 Medalia de Argint la concursul mondial “Arthur Rubinstein” din Tel-Aviv, Israel, alături de prestigiosul premiu “Favoritul Publicului”. În urma acestora a avut apariții la Carnegie Hall din New York, Elbphilharmonie la Hamburg, Gewandhaus Leipzig și Festivalul Enescu din București, pe lângă turnee și concerte în Japonia, China, Africa de Sud și Taiwan. Printre sălile de concert și fesivalurile unde și-a făcut apariția se numără “Carnegie Hall Debut” (NewYork) “Teatrul Municipal” (Rio de Janeiro, Brazilia), “Baxter Hall” (Cape Town, Africa de Sud) “Duszniki Festival” (Polonia), “TELAVI Festival” (Tbilisi, Georgia) , “Munich Gasteig” (Germania), “ Centrul Aldwell” (Jersusalem), “Teatrul Verdi” (Trieste, Italy), “Auditoriul Charles Bronfman” (Tel-Aviv, Israel), “Seria de Concerte Fazioli” (Sacile, Italia) , “Turul Bechstein” (care include 6 concerte in China), “Radio France”, “Seria Animato” and “Auvers-sur-Oise Festival” (Paris), “Edinburgh Fringe Festival” și “Newbury Spring Festival” în UK. În mod frecvent s-a alăturat unor orchestra ca Orchestra de Cameră Israel și Orchestra Filarmonică Israel in Tel-Aviv, Orchestra Filarmonică “George Enescu” and Orchestra Națională de Radio din Romania, Orchestra Filarmonică din Maroc, the Orchestra Națională Regală a Scoției, Orchestra Simfonică din Johanesburg, Orchestra Simfonică a Braziliei and the Orchestra Filarmonică KZN din Durban. În 2019 și-a făcit debutul la Royal Festival Hall și de atunci a apărut solo în locuri ca Munich Gasteig, Salzburg Mozarteum, Auditoriumul Radio France, Salle Cortot, Sala Fazioli în Sacile, Teatrul Massimo Palermo, Atheneul din București, Festivalul Chopin din Duszniki, Teatrul Municipal in Rio de Janeiro, Auditoriumul Bronfman în Tel Aviv și Sala Națională de Concerte din Taipei.

Daniel a fondat “Neamt Music Festival” în 2017 în România pentru a crea o platformă internațională nouă și puternică pentru tineri artiști. Festivalul, care durează timp de o săptămână și are loc în Munții Carpați din România, prezintă atât un repertoriu clasic, cât și muzică jazz sau proiecte experimentale. (Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ)