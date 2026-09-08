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Neamț. Muniție pe DN 15 – o  grenada a fost găsită la Costișa în timpul lucrărilor de extindere a rețelei de gaz

de Sofronia Gabi

O grenadă provenită din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită pe DN 15, în localitatea Costișa, în timpul unor lucrări de extindere a rețelei de gaze. S-a întâmplat pe 7 septembrie, în ajutor fiind chemați pirotehniștii din cadrul ISU Neamț. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Costișa și Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț.

Ajunși la locul indicat, pirotehnicienii au constatat că este vorba despre o grenadă defensivă de mână. Cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialei pirotehnice s-au efectuat cercetări pe o suprafață de aproximativ 100 mp și nu au mai găsit alte elemente de muniție. Grenada, care provine din Al Doilea Război Mondial, a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distrusă”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

FOTO ilustrativă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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