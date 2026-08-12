Neamț. Muniție descoperită în pădurea din Bicazu Ardelean

Pirotehniștii din cadrul ISU Neamț au descoperit muniție din Primul Război Mondial în pădurea din comuna Bicazu Ardelean. S-a întâmplat pe 11 august în timpul unei ședințe de pregătire a pompierilor militari. „În data de 11.08.2026 echipa pirotehnică din cadrul ISU Neamț a desfășurat o ședință de pregătire de specialitate în teren în comuna Bicazu Ardelean, în pădurea din pasul Balaj. Pe timpul ședinței de pregătire, pirotehnicienii au descoperit un proiectil exploziv de calibru 75 mm, o grenadă de mână ofensivă și 274 de cartușe de calibru 7,62 mm”, anunță Inspectoratul pentru Situații de urgență Neamț.

Muniția care provine din Primul Război Mondial, a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat. Ulterior toate elementele periculoase vor fi distruse de specialiști.

FOTO ISU Neamț