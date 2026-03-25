Neamț. Moarte cumplită într-o gospodărie din Crăcăoani: un bărbat a fost strivit de propria remorcă

de Vlad Bălănescu

Neamț. Moarte cumplită într-o gospodărie din Crăcăoani: un bărbat a fost strivit de propria remorcăUn accident banal, petrecut în propria curte, s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Crăcăoani. Un bărbat de 55 de ani și-a pierdut viața miercuri, 25 martie, după ce o remorcă s-a prăbușit peste el.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 13:00, când martorii au anunțat că o persoană este prinsă sub remorcă, într-o gospodărie din comună. Până la sosirea echipajelor de intervenție, oamenii aflați la fața locului au reușit să-l scoată pe bărbat de sub greutatea utilajului.

La intervenție au ajuns pompieri de la Târgu-Neamț, voluntari din cadrul SVSU Crăcăoani, echipaje ale Serviciului de Ambulanță și polițiști. Victima era deja în stop cardio-respirator, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare.

Eforturile au continuat și după sosirea echipajului cu medic, însă, în ciuda intervenției contracronometru, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Medicul a fost nevoit să declare decesul.

O zi obișnuită de lucru s-a încheiat astfel cu o pierdere ireparabilă, într-un accident care readuce în atenție riscurile din gospodăriile unde utilajele sunt folosite fără măsuri de siguranță suficiente.

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Carburanții, pretext de război politic. Sindicatele refuză dialogul cu Guvernul și merg la PSD
