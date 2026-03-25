Neamț. Moarte cumplită într-o gospodărie din Crăcăoani: un bărbat a fost strivit de propria remorcă

Un accident banal, petrecut în propria curte, s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Crăcăoani. Un bărbat de 55 de ani și-a pierdut viața miercuri, 25 martie, după ce o remorcă s-a prăbușit peste el.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 13:00, când martorii au anunțat că o persoană este prinsă sub remorcă, într-o gospodărie din comună. Până la sosirea echipajelor de intervenție, oamenii aflați la fața locului au reușit să-l scoată pe bărbat de sub greutatea utilajului.

La intervenție au ajuns pompieri de la Târgu-Neamț, voluntari din cadrul SVSU Crăcăoani, echipaje ale Serviciului de Ambulanță și polițiști. Victima era deja în stop cardio-respirator, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare.

Eforturile au continuat și după sosirea echipajului cu medic, însă, în ciuda intervenției contracronometru, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Medicul a fost nevoit să declare decesul.

O zi obișnuită de lucru s-a încheiat astfel cu o pierdere ireparabilă, într-un accident care readuce în atenție riscurile din gospodăriile unde utilajele sunt folosite fără măsuri de siguranță suficiente.