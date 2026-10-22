Neamț. Minori de 14 și 16 ani, prinși noaptea la furat
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Neamț. Minori de 14 și 16 ani, prinși noaptea la furat

Ioana Mărcuțianu
de Ioana Mărcuțianu

În noaptea de marți, 20 octombrie 2026, două persoane minore au intrat în locuința unui bărbat de 55 de ani, din comuna Urecheni, „cu scopul de a sustrage bunuri și bani, în timp ce acesta dormea în camera sa”, arată informațiile dintr-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Plângerea a fost făcută o zi mai târziu, de către bărbatul de 55 de ani, iar prin probatoriu au fost identificați făptașii bănuiți: 2 persoane în vârstă de 14 și 16 ani, din Urecheni.

În urma cercetărilor polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni, a reieșit că în acea noapte, din 20 spre 21 octombrie, minorii „s-ar fi deplasat la imobilul persoanei vătămate, unde ar fi escaladat gardul și ar fi pătruns în interiorul imobilului pe o ușă care nu era asigurată, căutând bunuri și valori în mai multe camere. În momentul în care aceștia au fost surprinși de persoana vătămată, ar fi părăsit imobilul.”

A fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat și față de minorul de 16 ani, s-a dispus „măsura reținerii, pentru 24 de ore”.

Autor:

Ioana Mărcuțianu
Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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