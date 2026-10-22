Neamț. Minoră de 13 ani rănită într-un accident rutier

O minoră în vârstă de 13 ani a fost rănită în urma unui accident produs în după amiaza zilei de miercuri, 21 octombrie, în comuna Alexandru cel Bun, potrivit informațiilor puse la dispoziție de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Fata era pasageră într-unul din autoturismele implicate în accident.

Cercetările au arătat că „în timp ce o femeie de 37 de ani, din Piatra-Neamț, conducea un autoturism, din direcția Bicaz către Piatra-Neamț, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 53 de ani, din Bistrița-Năsăud, ce se deplasa în fața sa, care la rândul său ar fi fost proiectat într-un autoturism, condus de un bărbat de 32 de ani, din Bacău”.

De asemenea, în urma probatoriului, polițiștii au descoperit faptul că „în evenimentul rutier a fost implicat și un autoturism, condus de o tânără de 18 ani, din Dămuc, care, după producerea evenimentului rutier ar fi coborât din autoturism, ar fi verificat avariile, după care și-ar fi continuat deplasarea, părăsind locul accidentului”.

Atât tinerei de 18 ani, identificată ulterior la domiciliu, cât și celorlalți șoferi, le-au fost administrate teste pentru stabilirea valorilor alcoolemiei, însă, toate rezultatele au ieșit negative.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal.