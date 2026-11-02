Neamț. Minor reținut pentru că a prădat un consătean

Un adolescent în vârstă de 15 ani, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a prădat un consătean și i-a sustras economiile. Pe 1 noiembrie victima și-a dat seama de dispariția banilor și a anunțat oamenii legii.

„La data de 1 noiembrie a.c., în jurul orei 11:47, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 34 de ani, domiciliat în Trifești, cu privire la faptul că, o persoană necunoscută a sustras o sumă de bani din locuința unui bărbat de 72 de ani, din Trifești”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Verificările au stabilit că fapta a avut loc pe 30 noiembrie când minorul a escaladat poarta de acces și a intrat în curtea victimei de unde a luat 620 euro și 2.000 de lei. „Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, mai arată sursa citată.

FOTO – VIDEO IPJ Neamț

(G. S.)