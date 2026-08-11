Neamț. Minor de 13 ani, la volanul unui ATV în zona Bicaz Chei

Un ATV care circula pe DJ127A a fost oprit de către polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, în seara zilei de luni, 10 august.

La volanul acestuia se afla un minor de 13 ani, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Neamț. Acesta circula în localitatea Bicaz Chei.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Potrivit informațiilor transmise de Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Neamț, tânărul, având sub 14 ani, nu răspunde penal, dar cercetarea în cadrul acestui dosar va continua.

Ioana Mărcuțianu