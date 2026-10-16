Neamț. Minor amenințat și șantajat să plătească aproximativ 1.500 de lei

Un minor de 15 ani din Târgu-Neamț a fost amenințat, „cu acte de violență” și șantajat de un tânăr de 20 de ani, din aceeași localitate, să-i trimită „în mod repetat” acestuia din urmă sume de bani, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Fapta a fost semnalată de minorul de 15 ani, joi, 15 octombrie, la sediul Poliției orașului Târgu-Neamț. În urma verificărilor, respectiv din „administrarea materialului probator”, polițiștii din cadrul Formațiunii de Investigații Criminale au descoperit că minorul era șantajat de la începutul lunii septembrie 2026.

Tânărului de 20 de ani i-a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Ioana Mărcuțianu