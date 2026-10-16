Minor cu mandat de arestare pentru tâlhărie, prins în Neamț
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Neamț. Minor amenințat și șantajat să plătească aproximativ 1.500 de lei

de Ioana Mărcuțianu

Minor cu mandat de arestare pentru tâlhărie, prins în NeamțUn minor de 15 ani din Târgu-Neamț a fost amenințat, „cu acte de violență” și șantajat de un tânăr de 20 de ani, din aceeași localitate, să-i trimită „în mod repetat” acestuia din urmă sume de bani, informează un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Fapta a fost semnalată de minorul de 15 ani, joi, 15 octombrie, la sediul Poliției orașului Târgu-Neamț. În urma verificărilor, respectiv din „administrarea materialului probator”, polițiștii din cadrul Formațiunii de Investigații Criminale au descoperit că minorul era șantajat de la începutul lunii septembrie 2026.

Tânărului de 20 de ani i-a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Ioana Mărcuțianu

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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