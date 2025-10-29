SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. Mesaj RO – Alert pentru o geacă într-un copac

de Croitoru Angela

Neamț. Mesaj RO – Alert pentru o geacă într-un copacInspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț a anunțat miercuri, 29 octombrie, prezența unui urs în comuna Alexandru cel Bun, ca urmare a unui apel primit prin sistemul unic de urgență 112.

Dat fiind faptul că „ursul” fusese semnalat în interiorul localității, a fost emis și un mesaj RO- Alert.

„A fost semnalată prezența unui urs în comuna Alexandru cel Bun, satul Bistrița, strada Marinei. A fost emis mesaj RO-ALERT”, anunța ISU Neamț.

Numai că, potrivit primarului Cosmin Balan, „ursul” nu exista, era doar o geacă într-un copac, care văzută de la distanță a fost confundată, cel mai probabil, de către persoana care a sunat la numărul unic de urgență cu un animal sălbatic.

„Ursul era doar o geacă într-un copac, alarmă falsă! Am și dovada, fotografia acelui obiect vestimentar care a stârnit toată agitația. Noi suntem în continuare vigilenți, pentru că avem în zonă probleme cu animalele sălbatice. Am avut anul acesta două apeluri, unul de la Agârcia, unde avem un exemplar de mascul mare și o ursoaică cu doi pui. Nu este de joacă, dar, de această dată a fost numai o alarmă falsă”, a declarat primarul comunei Alexandru cel Bun, Cosmin Bălan.

Modificarea procedurii nu ajută, spun primarii!

De curând a intrat în vigoare o modificare a OUG nr. 81/ 2021, potrivit căreia, atunci când urșii devin periculoși și apar în intravilanul unei localități, primarul poate da dispoziție de extragere a acestuia prin împușcare (detalii recitiți aici).

„Am avut săptămâna trecută o ședință la Prefectura Neamț pe această temă unde ni s-au explicat condițiile în care se poate da o astfel de dispoziție. Nu prea ne ajută. Trebuie să întrunim toată comisia și să dea primarul dispoziția, ceea ce, în practică, nu se poate întâmpla într-un termen mai scurt de o oră. Până aduci toată comisia și emiți dispoziția pleacă ursul!”, este de părere primarul Cosmin Bălan.

În ultimii ani, după ce urșii au devenit animale protejate prin lege, numărul acestora a crescut exponențial în județul Neamț. În consecință, numărul avertizărilor RO-ALERT despre aceste animale care se apropie de zone locuite a crescut de asemenea.

