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Neamț. Mesaj de început de an școlar pentru părinți și copii, semnat Poliția

editor
de editor

Odată cu începerea anului școlar de astăzi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț le transmite atât părinților, cât și copiilor, urări de bine dar și recomandări pentru siguranța acestora, informează un comunicat al instituției.

Pentru copii, IPJ Neamț a inclus următoarele:

  • „Aveți voie să aveți emoții.
  • Aveți voie să greșiți.
  • Aveți voie să cereți ajutor.
  • Și, mai ales, nu sunteți singuri.”

„Polițiștii vă doresc un an școlar în siguranță, cu prietenii frumoase, curaj, încredere și cât mai multe motive de bucurie! Succes, copii! Să ne revedem cu bine, în fiecare zi!”

Iar părinților le este reamintit că trebuie „să discute cu cei mici despre regulile de circulație”, despre comportamentul în mediul școlar, respectiv în cel online, „dar mai ales despre curajul de a spune atunci când ceva îi sperie sau îi face să se simtă în nesiguranță”.

De asemenea, IPJ Neamț face apel la memoria părinților, transmițând faptul că și pe ei, la rândul lor, i-au încercat aceleași emoții la începutul anului școlar, chiar dacă fac parte din altă generație. Spre exemplu, pentru unii părinți, „prima zi de școală însemna flori, guler apretat, ghiozdan pregătit cu grijă și emoția de a păși într-o lume nouă”. Însă pentru copiii de azi, acest început de an este diferit deoarece tehnologia „este prezentă, ritmul este altul, iar provocările copiilor s-au schimbat”. Cele „care au rămas identice sunt emoțiile”.

Copiii se confruntă cu o sumedenie de trăiri interioare: bucuria de a-și revedea prietenii, emoția unui nou început, nevoia „de a fi înțeles și de a avea pe cineva aproape”, dar și teama de a nu fi acceptat, respectiv cea de a greși. Așadar, pentru siguranța copiilor, instituția transmite următorul mesaj „care trece dincolo de reguli și recomandări: Să fim atenți la copii. Să le ascultăm emoțiile. Să le fim aproape”.

Prin siguranța copiilor, se înțelege: să nu fie hărțuiți, marginalizați sau lăsați singuri atunci când trec „printr-o situație dificilă” și să se simtă protejați în comunitățile din care fac parte, nu doar „să ajungă cu bine la școală și acasă”.

IPJ Neamț atrage atenția asupra faptului că un „copil care se simte în siguranță are curajul să întrebe, să greșească, să învețe și să ceară ajutor”.

Ioana Mărcuțianu

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