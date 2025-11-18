Neamț. Mașină grav avariată într-un accident la Alexandru cel Bun

Luni, 17 noiembrie, în jurul orei 17:15, un accident în care au fost implicate trei autovehicule a avut loc pe DN 15, în localitatea Alexandru cel Bun. În mașini nu se aflau decât conducătorii auto.

La fața locului s-au deplasat echipe de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) și Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ).

Din fericire, toate cele trei persoane implicate s-au autoevacuat din vehicule și nu au necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit prompt pentru asigurarea perimetrului, aplicând măsuri de prevenire a incendiilor și curățând carosabilul de resturile rezultate în urma impactului, restabilind astfel condițiile de siguranță pentru trafic.

Foto: ISU Neamț